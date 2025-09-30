Стал известен распорядок осужденного экс-командующего Попова

Правозащитник Иван Мельников рассказал о распорядке дня в колонии №6 в Коломне, в которую перевели бывшего командующего 58-й общевойсковой армией Ивана Попова. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По словам Мельникова, Попов будет следовать распорядку дня и работать, как и остальные заключенные. Кроме того, он также сможет получать посылки.

«В колонии существует определенный распорядок. Подъем примерно в 6 утра, далее завтрак и зарядка. После этого те, кто работает, направляются на работу. Заняты все, кому позволяет здоровье. Во время работы предусмотрен перерыв на обед. Рабочий график обычно до 18-19 часов. Далее по расписанию есть свободное время, когда заключенные могут написать письмо или позвонить», — рассказал Мельников.

Напомним, что Попова признали виновным в мошенничестве и хищении более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката. В итоге его приговорили к пяти годам лишения свободы.

