Тело восьмилетней россиянки почти две недели пролежало в селе без морга

В Якутии почти две недели не могут похоронить восьмилетнюю девочку из села Юкагир, насмерть задавленную трактором. Проблема возникла из-за плохой погоды, мешающей судмедэкспертам добраться до населенного пункта, пишет 14.ru.

Несчастный случай произошел 19 сентября. Девочка находилась внутри кабины трактора с 58-летним мужчиной, который не заметил, как ребенок выпал из откидного окна. В результате, сдавая задним ходом, техника переехала школьницу, и та получила несовместимые с жизнью травмы.

Так как в Юкагире нет морга, девочку до погребения поместили в холодильный дом. Тело родителям не отдают, пока его осмотр не проведет судмедэксперт. Однако специалисты уже вторую неделю не могут добраться до населенного пункта. Ближайший к селу аэропорт находится в 800 километрах от него — в поселке Депутатский Усть-Янского района, до которого дважды в неделю летают рейсы авиакомпании «Якутия». Перевозчик пояснил журналистам портала, что из-за неподходящих условий рейсы вынуждены переносить.

В свою очередь, родственник семьи девочки Петр Петров написал в соцсетях, что невозможность судмедэкспертов вылететь в Юкагир связана с отсутствием денег в бюджете.

«Вопрос связан со злосчастными субсидиями. Просим правительство республики обратить внимание на этот вопиющий случай и незамедлительно решить проблему», — цитирует его 14.ru.

После возникшего резонанса Минтранс Якутии пообещал, что 26 сентября специалист Бюро судебно-медицинской экспертизы все-таки вылетит.

По данным журналистов, 29 сентября рейс в очередной раз перенесли. Удалось ли судмедэксперту вылететь 30 сентября, пока неизвестно.

Ранее в Тверской области участника специальной военной операции похоронили только спустя два года после смерти. Как стало известно, мужчина пропал без вести в июле 2023 года. Церемонию захоронения удалось провести только 29 июля.