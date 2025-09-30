Пенсионеры, в чей дом врезалась дочь Цапка, третий день живут без стены и света

Хозяева дома, в который врезался автомобиль Анастасии Цапок, дочери лидера банды Цапков Сергея Цапка, рассказали о том, что уже третий день живут без стены, света и газа — машина повредила газопровод и провода. Пенсионеры возмущены, что всем интересна только виновница ДТП, а не их бедственное положение.

© Вечерняя Москва

— Трубы помяты, и пенсионеры боятся пользоваться газом из-за риска утечки. С момента происшествия на месте ничего не починили — в доме гигантская дыра, — передает Telegram-канал Baza.

О том, что Цапок врезалась в частный дом под Таганрогом, стало известно 30 сентября. Никто из участников ДТП не пострадал. Жильцы дома в момент аварии были в гостях. Молодой человек, сидевший на пассажирском кресле, представился «сыном прокурора» и заявил прибывшим правоохранителям, что они «встанут на колени» в случае, если у них появятся проблемы. Эта авария, предварительно, обойдется семье Цапка примерно в пять миллионов рублей.