Подозреваемый в нападении на начальницу в банке в Москве заявил об издевательствах коллег

Подозреваемый в нападении на женщину с ножом в отделении банка в Москве заявил, что над ним издевались коллеги. Его слова приводят «Известия».

По данным издания, во время допроса подозреваемый признал вину. Он также рассказал о том, что сотрудники банка плохо к нему относились.

«Это было. <...> Они издевались надо мной», – рассказал он.

В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Инцидент произошел в Москве накануне. По данным СК, мужчина зашел в отделение, где работал, и с ножом напал на начальницу. Он нанес ей серьезные травмы, спасти женщину не удалось.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Если его вину докажут, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. По данным прокуратуры, причиной стали «личные неприязненные отношения».

Как сообщает «Осторожно, новости», у подозреваемого была плохая репутация среди коллег. Он нередко устраивал скандалы и отказывался обслуживать клиентов. За последний месяц у него накопилось несколько взысканий.

Сама пострадавшая работала в компании 20 лет и была на хорошем счету.