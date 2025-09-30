Суд назначил пожизненное заключение за попытку отравить летчиков в Армавире

Апелляционный военный суд приговорил к пожизненному заключению уроженца Мелитополя за попытку отравления выпускников авиационного училища в Армавире, сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Суд рассмотрел и удовлетворил представление прокуратуры Краснодарского края по уголовному делу в отношении Егора Семенова.

В 2022 году он стал гражданином России, а в апреле 2023 его завербовали украинские спецслужбы. За выполнение задания мужчине пообещали 400 тысяч рублей. Семенов попытался отравить 77 российских летчиков к октябре 2023 года.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что 20-килограммовый торт и ящик виски был доставлен на празднование 20-летия выпуска. После задержания Семенов признался, что они были отравлены.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям "Государственная измена" и "Террористический акт, совершенный с использованием отравляющих, опасных химических веществ".

В апреле этого года Семенову назначили 27 лет тюрьмы, хотя гособвинение настаивало на пожизненном лишении свободы.