Мосгорсуд подтвердил приговор экс-главе департамента Минобороны РФ

Суд оставил в силе приговор экс-главе департамента имущественных отношений Минобороны Дмитрию Куракину, передает ТАСС.

Бывший чиновник был осужден на 17 лет колонии строгого режима. Судьи Московского городского суда также оставили без изменений штраф, назначенный экс-чиновнику в размере 369 млн рублей.

Установлено, что в 2013-2019 годах Куракин являлся главой департамента имущественных отношений Минобороны. Он совместно с другими фигурантами дела организовал незаконную вырубку леса на территориях воинских частей Западного военного округа. Полученная древесина впоследствии продавалась по бросовым ценам. Сплошную санитарную вырубку леса чиновник объяснял массовым повреждением и гибелью лесных насаждений. Для этого он составлял фиктивные акты лесопатологических обследований.