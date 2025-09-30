По уточненной информации, мужчина, убивший свою начальницу в отделении банка, находился в процессе увольнения. Он трудился страшим менеджером по обслуживанию клиентов.

Как стало известно «МК», задержанному 40 лет и он в одиночку воспитывает 14-летнего ребенка — жена ушла от мужчины и выплачивает алименты. В отделении банка на Автозаводской улице он работал 1 год и 2 месяца. Мужчина отличался странным поведением — часто выражался матом, демонстрировал неприличные жесты пальцами. Кроме того, до прихода в банк он постоянно менял места работы, не задерживаясь на одном месте дольше трех месяцев.

Мужчина убил сотрудницу банка в Москве

Напомним, убийство произошло сегодня около полудня в так называемой общей зоне. Служащий ударил ножом заместителя руководителя филиала Наталью Паскову. От полученных ранений она скончалась на месте.