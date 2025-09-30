В Польше задержали гражданина Украины по делу о подрыве «Северных потоков»

В Польше по запросу Германии задержали гражданина Украины Владимира З., подозреваемого по делу о подрыве «Северных потоков». Об этом сообщает RMF24.

Украинец находился в розыске на основании европейского ордера на арест, выданного немецким судом. Владимир З. был задержан полицией в городе Прушкув. Его передали в Окружную прокуратуру в Варшаве. Ожидается, что в ближайшее время начнется процедура его экстрадиции.

Адвокат задержанного Тимотеуш Папроцкий заявил RMF24, что, по мнению защиты Владимира З., оснований для его экстрадиции в Германию нет. По словам юриста, учитывая боевые действия на Украине и связь «Северного потока» с Россией, защита «не видит возможности предъявить обвинения кому-либо, кто принимал участие в этой деятельности (подрыве газопровода)».

В то же время Папроцкий отметил, что пока неизвестно, участвовал ли его подзащитный в этой диверсии.

По данным RMF24, немецкие власти, преследующие Владимира З., установили его непосредственную причастность к подрыву «Северных потоков». Подозреваемый является инструктором по дайвингу и, по данным следствия, в сентябре 2022 года отплыл на яхте из Ростока в Балтийское море, а затем спустился под воду и заложил взрывчатку на газопроводе.

В августе немецкие СМИ сообщили, что Владимир З. в последнее время проживал под Варшавой. Выяснилось, что в начале июня 2024 года немецкая прокуратура направила в Польшу ордер на его арест, но польские власти заявили, что украинец покинул страну.

Три года назад на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.

СМИ писали, что немецкие следователи считают причастной к взрывам некую «проукраинскую группу», подготовленную офицерами ВСУ. Утверждалось, что взрывные устройства были перевезены на арендованной яхте.

В 2023 году немецкие спецслужбы вышли на след украинского военного - по их мнению, координатора, но не организатора диверсии. Последняя новость о расследовании касалась отставного военнослужащего ВСУ, который был задержан во время поездки с семьей в Италию. 49-летнего мужчину обвиняют в вербовке людей для участия в заговоре и в руководстве группой диверсантов.

Немецкие следователи считают, что заговор был разработан высокопоставленными офицерами ВСУ и спецслужб во главе с генералом, «командующим элитным армейским подразделением» Украины. Позже немецкие СМИ рассказали, что за диверсией мог стоять Валерий Залужный, на тот момент глава ВСУ.