Дочь криминального авторитета протаранила частный дом

Дочь криминального лидера Сергея Цапка врезалась в жилой дом под Таганрогом. По предварительным данным, она находилась под воздействием наркотических средств, передает Mash.

© Telegram-канал Mash

По данным Telegram-канала, девушка управляла автомобилем Mercedes и въехала в стену. В машине также находился сын местного прокурора.

ДТП произошло в ночь на 28 сентября в селе Николаевка. Анастасия, дочь известного преступника Цапка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потеряла контроль над автомобилем Mercedes AMG GT 63S и врезалась в жилой дом. В результате столкновения была пробита стена, повреждена крыша и разрушены несколько внутренних помещений. Несмотря на серьезность происшествия, сама Анастасия не получила травм.

Виниры, крабы и личный бассейн: как живут в тюрьме Цапки и другие зэки

По словам очевидцев, женщина была пьяна. Она угрожала прибывшим на место сотрудникам ГИБДД, запрещала им снимать происходящее, обещала неприятности и позорные увольнения. Вместе с ней в салоне находился молодой человек, которого опознали как сына прокурора Таганрога.

«Водитель — Анастасия Цапок, дочь главы кущевской ОПГ Сергея Цапка. В октябре 2013-го его и сообщников приговорили к пожизненному сроку за серию убийств в станице Кущевская на Кубани», — пишет канал.

В июле 2014 года Цапок был обнаружен мертвым в медицинской части следственного изолятора N1 Краснодара.