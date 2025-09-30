Задержан предполагаемый убийца заместителя руководителя филиала банка в Москве
Полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии задержали в столице мужчину, который нанес смертельное ранение заместителю руководителя филиала одного из банков. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В Москве полицейскими и сотрудниками Росгвардии задержан мужчина, нанесший смертельное ранение заместителю руководителю филиала банка», – заявила Волк.
Подробности выясняются.