Восьмиклассник избил своих одноклассниц после ссоры в школе в Москве

Москвич, учащийся в восьмом классе, избил двух девочек после конфликта в школе. Парень сломал несовершеннолетним носы. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщили в Telegram-канале Baza.

— В Москве школьник-боксер избил двух одноклассниц — девочек госпитализировали с переломами носа, — говорится в публикации.

По неподтвержденным данным, конфликт между учениками начался с того, что подросток вылил на одну из пострадавших детское пюре. Девочки не стали терпеть и отомстили парню. После школы они облили его молоком, что и привело к потасовке.

На данный момент одну из пострадавших уже выписали из больницы. Вторая девочка все еще находится на больничной койке, ей провели операцию. Их одноклассник продолжает учебу в школе.

До этого драка между студентами техникума произошла в подмосковном Ногинске. В результате инцидента одного из парней доставили в больницу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.