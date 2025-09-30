Выросло число погибших во Вьетнаме от тайфуна "Буалой"

Число погибших во Вьетнаме от тайфуна "Буалой" возросло до 26, более 100 человек получили различные ранения и травмы. Об этом сообщил местный новостной портал VnExpress.

© Global look

По его данным, по меньшей мере 22 человека все еще остаются пропавшими без вести. В их числе 10 рыбаков, чьи лодки затонули во время шторма у берегов центральной провинции Куангчи, и 8 членов команды рыболовецкого судна из провинции Зялай, которые не выходят на связь с 27 сентября.

Также сообщается, что тайфун уничтожил порядка 25 тыс. га сельскохозяйственных угодий, занятых под выращивание риса и овощей, и повредил 8,7 тыс. га ферм по производству рыбы. Власти на местах информировали о 15 случаях прорыва дамб, что привело к паводкам и оползням, нарушившим движение транспорта в 10 провинциях. Стихия уничтожила около 57 тыс. деревьев.

По данным чрезвычайных служб, тайфун "Буалой" и вызванные им проливные дожди и наводнения оказали влияние на 17 провинций и городов страны. Стихия разрушила и нанесла серьезный ущерб свыше 137 тыс. жилых домов. В пострадавших провинциях также серьезно повреждены более 5,6 тыс. телекоммуникационных вышек и матч электропередачи, из-за чего многие районы остались без электричества и телефонной связи.

Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Ханое и генеральных консульствах России в Хошимине и Дананге, обращений от россиян в связи с тайфуном "Буалой" не поступало. В российских дипломатических учреждениях заранее рекомендовали россиянам оставаться в безопасных помещениях на период непогоды, избегать выхода на улицу и поездок в зоны, потенциально подверженные наводнениям или оползням, а в случае чрезвычайных ситуаций и необходимости экстренной помощи незамедлительно обращаться в посольство в Ханое и в генконсульства в Дананге и Хошимине.