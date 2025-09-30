Администрация иркутской школы прокомментировала скандал с давкой учеников

В администрации МБОУ Иркутска СОШ №19 дали комментарий по поводу инцидента, произошедшего 29 сентября в раздевалке. Представители учебного заведения сообщили, что массовое скопление учащихся было вызвано одновременным выпуском детей из школы после сокращения уроков, передает irk.ru.

Администрация учебного заведения приняла меры для обеспечения безопасности учащихся и провела разъяснительную работу. По данным руководства школы, ни один ребенок не получил травм. Информация, появившаяся в некоторых источниках о том, что школьник сломал руку или опрокинул шкаф, не соответствует действительности. Родители не обращались в школу с жалобами на разбитый телефон.

В сообщении говорится, что в целях предотвращения подобных ситуаций совместно с педагогическим составом и сотрудниками школы усилен контроль за организацией перемещения учащихся по территории образовательного учреждения, а также вводятся дополнительные рекомендации по регулированию потоков учеников в раздевалках.

«Руководство школы выражает искреннее сожаление в связи с произошедшим и благодарит родителей за проявленное понимание. Администрация школы приложит все усилия для обеспечения максимальной безопасности», — отметили в администрации.

Из-за неработающей столовой уроки в школе сократили. Подрядчик не справился с организацией питания в 29 учебных заведениях города. Из-за переполненных коридоров следователи СУ СК России по Иркутской области начали проверку по статье 293 УК РФ «Халатность». Прокуратура также ведет расследование.