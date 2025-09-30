Мигранты и россияне не смогли закрыть счет в ресторане и устроили массовую драку

В Санкт-Петербурге мигранты и посетители не смогли закрыть счет в ресторане «Чайхана» на Васильевском острове и устроили массовую драку. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям издания, прохожие вызвали к месту происшествия сотрудников полиции. Прибывшие оперативники забрали в отдел 21-летнего гражданина Узбекистана. Затем в полицию обратилась 19-летняя девушка и рассказала, что у ее 22-летнего знакомого возник конфликт с другими гостями заведения из-за оплаты счета. Как утверждает горожанка, участники ссоры решили продолжить выяснять отношения на кулаках и вышли на улицу.

В правоохранительных органах отметили, что в результате возникшей дискуссии молодой человек в состоянии алкогольного опьянения и с ушибами обратился в медучреждение, после чего отказался от помощи врачей. По факту инцидента была организована проверка.

Ранее сообщалось, что вооруженные палками иностранцы устроили массовую драку в центре Санкт-Петербурга.