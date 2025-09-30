Главу МЧС Кабардино-Балкарии поймали на взятке

Сегодня утром был задержан начальник Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике (КБР) Михаил Надежин. Он подозревается в получении взятки в 2 млн рублей, сообщает ТАСС.

© Telegram-канал Mash

Задержание осуществлено сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России.

Отмечается, что речь идет об уголовном деле по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Сейчас по месту жительства Надежина и его работы проводятся обыски, уточнили источники агентства.

По данным следствия, Надежин получил финансовую выгоду от предпринимателя Анзора Ногмова. За определенную сумму он согласился подписывать документы по пожарной безопасности без проведения фактических проверок.

В частности, он одобрил и подписал договоры на техническое обслуживание и проведение аварийно-спасательных операций, а также планы мероприятий по предотвращению и ликвидации аварий на опасных объектах, включая промышленные и топливно-энергетические предприятия. При этом реальных проверок зданий и помещений не проводилось.

С 2014 года Надежин занимает должность начальника Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике. В 2019 году ему присвоили звание генерал-майора внутренней службы.