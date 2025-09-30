Начальник надругался над 17-летней россиянкой

В Екатеринбурге 17-летняя сотрудница салона сотовой связи заявила об изнасиловании со стороны своего 32-летнего начальника. По словам потерпевшей, инцидент произошел 16 сентября в офисе на улице Крауля, пишет Е1.

Девушка рассказала, что Евгений М. под предлогом обсуждения рабочих вопросов завел ее в подсобное помещение, забрал телефон и совершил насилие. После случившегося она обратилась в полицию, и подозреваемого задержали.

В головной компании, под брендом которой работает салон, пояснили, что точка открыта по франшизе, и прямого отношения к происшествию фирма не имеет.

Расследование продолжается.

