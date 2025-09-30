Тело восьмилетней россиянки почти две недели пролежало в холодильном доме в селе без морга

Трагедия произошла 19 сентября. Девочка находилась в кабине трактора, которым управлял 58-летний мужчина, не имевший водительских прав. Когда трактор начал движение задним ходом, ребенок выпал из откидного окна и погиб на месте. По факту происшествия была назначена следственная проверка и наложен запрет на захоронение тела до прибытия судмедэксперта. В результате родители не могут предать дочь земле, и ее тело уже неделю вынужденно хранится в не приспособленном для этого месте. «Моим родственникам шестой день не выдают тело девочки для погребения, так как ожидают приезда судмедэксперта и следователя. Они не могут прилететь, как нам сказали, из-за отсутствия денег в бюджете – вопрос связан со злосчастными субсидиями. В селе Юкагир нет морга, поэтому погибший ребенок лежит в холодном доме», – написал родственник семьи Петр Петров в соцсетях. Село Юкагир является одним из самых удаленных населенных пунктов Якутии. Добираться до него приходится в несколько этапов: сначала почти 2000 километров от Якутска до райцентра Депутатского, а затем еще около 800 километров непосредственно до Юкагира. Даже на самолете Ан-2 последний отрезок пути занимает несколько часов. 22 сентября Минтранс Якутии сообщил, что региональные авиакомпании столкнулись с острым дефицитом финансирования субсидируемых рейсов. Выделенные на 2025 год бюджетные средства в размере 84,8 млн рублей были полностью исчерпаны еще в июне, тогда как реальная потребность оценивается в 556,4 млн рублей. Несмотря на отсутствие средств, перевозчики продолжали обслуживать социальные маршруты до середины сентября, но сейчас их ресурсы практически исчерпаны. Планировалось организовать полеты по предварительным заявкам муниципалитетов при условии обеспечения ими пассажирской нагрузки. Однако 25 сентября власти Якутии объявили о планах все же доставить следователей в село Юкагир. Сообщалось, что судмедэксперт вылетит из Якутска в поселок Депутатский на рейсе авиакомпании «Якутия». Далее АК «Полярные авиалинии» должны переправить группу в само село, однако их вылет зависит от погодных условий – в районе сохраняются плохая видимость и низкая облачность. «Наш экипаж и вертолет уже готовы, ждут прибытия следственно-оперативной группы из Якутска, которая должна вылететь на рейсе АК «Якутия». Вылет запланирован в 18:40 сегодня, 30 сентября. Ситуация на контроле у авиакомпании», – сообщили в АК «Полярные авиалинии». Отметим, что 27 сентября состоялся прямой эфир главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, в ходе которого он дал поручение правительству региона изыскать дополнительные средства на субсидирование социально-значимых авиарейсов до труднодоступных населенных пунктов республики. Ранее «ФедералПресс» писал, что более 20 жителей села Абый в Якутии уже вторую неделю не могут вернуться домой из-за прекращения субсидированных авиарейсов. Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин