Пенсионерка попала в больницу в тяжелом состоянии после избиения в Петербурге

Газета.Ru

В Петербурге 76-летняя женщина попала в больницу после того, как ее избил 23-летний мужчина. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал 78.ru.

Мужчина жестоко избил пенсионерку на улице в Петербурге
© Газета.Ru

Инцидент произошел в Красносельском районе на улице Здоровцева возле пешеходного перехода. Петербуржец напал на пенсионерку и избил ее — причины агрессии мужчины не уточняются.

В результате нападения женщина получила травмы. Ее госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого в нападении. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.