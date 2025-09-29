Мужчина жестоко избил пенсионерку на улице в Петербурге

В Петербурге 76-летняя женщина попала в больницу после того, как ее избил 23-летний мужчина. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал 78.ru.

© Газета.Ru

Инцидент произошел в Красносельском районе на улице Здоровцева возле пешеходного перехода. Петербуржец напал на пенсионерку и избил ее — причины агрессии мужчины не уточняются.

В результате нападения женщина получила травмы. Ее госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого в нападении. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.