Прокуратура Татарстана проверит больницу, где пожилая женщина ползла на коленях

Региональная прокуратура начала проверку Бугульминской центральной районной больницы в Татарстане после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором пожилая пациентка ползет на коленях по лестнице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На опубликованных в Сети кадрах пожилая женщина в халате и одном тапке ползет на коленях по лестнице в больнице. По словам автора видео, персонал проходит мимо, и никто не собирается помогать пенсионерке. Утверждается, что подобные случаи не единичны, и такое в Бугульминской центральной районной больнице регулярно происходит в пожилыми людьми и инвалидами, которым надо добраться со второго этажа на первый.

— Бугульминская городская прокуратура проверяет ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ» после публикации в социальных сетях инцидента с одной из пожилых пациенток, — говорится в сообщении.

Надзорное ведомство проверит качество оказания услуг пациентам больницы и примет надлежащие меры в случае нарушения.

