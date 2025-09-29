В Ростовской области женщина обманула более 20 человек на миллионы рублей

В Ростовской области будут судить женщину, обманувшую более 20 человек на 11,7 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону. Все случилось в период с декабря 2017 по июнь 2024 года. Женщина находила людей, имеющих справки об инвалидности с ложными сведениями и незаконно получавших по ним пенсионные выплаты. Представляясь сотрудником прокуратуры, она в ходе доверительных бесед предлагала потерпевшим "помощь" в освобождении от уголовной ответственности и обещала получить законные справки об установлении инвалидности. Желая избежать проблем с законом, граждане передавали ей значительные суммы денег, которые она присваивала. Общая сумма похищенных средств составила более 11,7 млн рублей. В ходе оперативных мероприятий у злоумышленницы изъяли три автомобиля и золотые украшения на сумму около 3 млн рублей - их она приобрела на похищенные деньги. Уголовное дело по частям 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

© Telegram-канал МВД 61