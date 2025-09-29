Двое альпинистов сорвались со скалы в Адыгее

Двое альпинистов сорвались со скалы при подъеме на гору Фишт в Адыгее, один из них погиб, другой травмирован. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

© МЧС России

Отмечается, что альпинисты совершали подъем по северному склону горы Фишт.

«Двое альпинистов сорвались со скалы. Один турист травмирован и не может самостоятельно передвигаться, второй, к сожалению, погиб. О происшествии в МЧС России сообщила руководитель группы. Всего в составе зарегистрированной тургруппы шесть человек», — говорится в тексте.

На место происшествия с помощью вертолета были доставлены спасатели и медики. В настоящее время сотрудники МЧС эвакуируют пострадавшего и погибшего альпинистов с опасного скального участка к месту ночлега. Ранее туда уже были направлены остальные участники тургруппы в сопровождении спасателей. Работа осложняется непогодой и темным временем суток.