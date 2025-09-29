В Северной Осетии-Алании задержаны должностные лица Росгвардии

Должностные лица управления Росгвардии по Северной Осетии-Алании были задержаны из-за подозрений в коррупции. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, задержание прошло при участии отдела внутренней безопасности Росгвардии. Подробности дела пока не уточняются, но в ведомстве уточнили, что ситуация касается «коррупционных проявлений».

«Должностные лица задержаны при непосредственном участии отдела собственной безопасности Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии. В Росгвардии придерживаются жесткой позиции в отношении лиц, допустивших коррупционные проявления», — рассказали в пресс-службе.

При этом в СМИ появилась информация о том, что среди задержанных есть и руководитель управления Росгвардии по Северной Осетии-Алании Валерий Голота.

«С участием Валерия Голоты проводятся следственные действия», — сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника из правоохранительных органов.

Ранее суд заключил под стражу бывшего начальника вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии Александра Бусыгина.