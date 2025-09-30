Детектив раскрыл схему похищения россиянок в Таиланде

Детектив Оганес Бабаджанян рассказал о схеме похищения россиянок в Таиланде для продажи в рабство в Мьянме. Об этом он рассказал из-за недавнего случая похищения девушки из Читы в Азии.

По словам Бабаджаняна, злоумышленники чаще всего находят жертв в барах, уточняя, приехала ли девушка одна или с компанией, чтобы избежать рисков. Если женщина признается, что приехала в поисках работы в моделинге, ей предлагают знакомства и трудоустройство.

Детектив пояснил, что затем жертву отвозят на окраину, где якобы предлагают показать «способности», убеждая мужчин покупать коктейли за обещанную оплату. В случае отказа, по его словам, девушке заявляют, что это теперь ее работа.

Бабаджанян отметил, что попытки криков или бегства не помогают: женщин запирают в подвале на несколько суток, после чего увозят в Мьянму для участия в мошеннических схемах по вымогательству денег у мужчин, передают «Аргументы и Факты».

Российскую туристку похитили в Таиланде и продали в рабство в Мьянме. Девушку пригласили работать моделью, но в итоге заставили заниматься мошенничеством в кол-центре. У похитителей есть и другие пленники. Если кто-то выражает недовольство, их бьют и грозят продать на органы. Как российское посольство спасает девушку и бывали ли такие случаи раньше, выясняла «Вечерняя Москва».