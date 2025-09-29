По делу об отравлении в Ленинградской области задержали еще трех подозреваемых

По делу об отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области задержали еще трех подозреваемых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ.

Согласно информации источника, подозреваемые могут быть причастны к организации сбыта суррогатного алкоголя на территории Кингисеппского и Волосовского районов Ленобласти. При этом, они являются представителями общества, которое арендовало склад для хранения опасного алкоголя.

«В настоящее время в порядке статьи 91 УПК РФ дополнительно задержаны трое подозреваемых из числа лиц, представляющих интересы общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего хранение в Тосненском районе Ленинградской области изъятой из оборота спиртосодержащей продукции по поручению иных организаций», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее 25 человек погибли в Ленинградской области из-за отравления суррогатным алкоголем.