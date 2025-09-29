Задержан глава Росгвардии по Северной Осетии — Алании

Правоохранители задержали главу управления Росгвардии по Северной Осетии — Алании генерал Валерия Голоту по подозрению в получении взятки. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

— Генерал Голота задержан. Проводятся следственные действия по уголовному делу, возбужденному по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), — передает агентство.

26 сентября суд арестовал бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Илью Штокмана на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере. Этот эпизод произошел несколько лет назад — тогда Штокман работал в городской администрации и получил многомиллионную взятку.

25 сентября суд в Москве продлил срок содержания под стражей бывшего заместителя главы Росгвардии Виктора Стригунова. Его обвиняют в трех случаях получения взяток в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Чиновник будет находиться в СИЗО до 30 ноября.

24 сентября Пресненский районный суд Москвы приговорил к семи годам колонии предпринимателя Игоря Площанского, который передал взятку в пять миллионов рублей судье в Подмосковье.