В Краснодарском крае суд признал газовиков виновными в гибели пяти человек

В Краснодарском крае суд приговорил трёх работников газовой компании к ограничению свободы на два с половиной года. Их признали виновными в смерти пяти человек, из которых четверо были детьми.

В пресс-службе региональной прокуратуры объяснили, что фигуранты дела своевременно не проверили работу системы безопасности газового обогревателя. В ней была неисправность, из-за которой в квартире скопился угарный газ, задохнулись пять человек, из них четверо были детьми.

Инцидент произошёл в феврале 2022 года.

