Курьер сбил пожилую женщину на юго-западе Москвы

Сотрудники правоохранительных органов установили личность водителя электровелосипеда, который сбил пожилую женщину во дворе дома 70/11 на Ленинском проспекте. Им оказался 20-летний иностранец. Молодого человека доставили в отдел полиции. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщили в пресс-службе управления ГУ ГИБДД МВД России по городу Москве.

© скриншот / Москва с огоньком / Telegram

— Сотрудниками Госавтоинспекции по факту произошедшего проводится проверка, установлена личность гражданина, управлявшего велосипедом: им оказался 20-летний приезжий молодой человек. В настоящее время он доставлен в территориальное подразделение и опрошен с целью дальнейшего принятия процессуального решения, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

В результате этого инцидента женщина получила травмы. Пенсионерку доставили в больницу.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении самокатчика, который врезался в автобусную остановку и влетел в беременную женщину. Инцидент произошел около станции метро «Октябрьская». Пострадавшую госпитализировали.