В Подмосковье стрела из лука попала мужчине в грудь из-за рикошета
В Подмосковье стрела из лука попала 20-летнему мужчине в грудь из-за рикошета. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации издания, пострадавший занимался стрельбой из лука в парке. В какой-то момент снаряд отрикошетил от дерева и попал ему прямо в грудь — в результате стрела пробила легкое.
В данный момент пострадавший находится под наблюдением врачей. Как рассказал врач-хирург Ступинской больницы Тимур Колесников, мужчине повезло, и стрела не задела крупные кровеносные сосуды.
«Стрела прошла между ключицей и первым ребром, пробив верхушку легкого на глубину около 6 сантиметров. К счастью, крупные кровеносные сосуды не пострадали, пациенту невероятно повезло. Мы успешно удалили инородное тело, а потом ушили поврежденное легкое и дренировали плевральную полость», — рассказал он.