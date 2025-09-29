В Подмосковье стрела из лука попала мужчине в грудь из-за рикошета

В Подмосковье стрела из лука попала 20-летнему мужчине в грудь из-за рикошета. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации издания, пострадавший занимался стрельбой из лука в парке. В какой-то момент снаряд отрикошетил от дерева и попал ему прямо в грудь — в результате стрела пробила легкое.

В данный момент пострадавший находится под наблюдением врачей. Как рассказал врач-хирург Ступинской больницы Тимур Колесников, мужчине повезло, и стрела не задела крупные кровеносные сосуды.