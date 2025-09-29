Стали известны подробности о напавшем на педагогов в архангельском техникуме

В СМИ появились подробности о бывшем студенте, который напал на двух педагогов техникума в Архангельске. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал исполняющий обязанности министра образования Архангельской области Евгений Мелехин, задержанный состоял на контроле в особом учреждении, а также был замкнут.

«Да, он стоял на особом контроле, было у него, так скажем, деструктивное поведение. Он был несколько замкнут. В техникуме об этом знали. Но это пока предварительная информация, все сейчас выясняется», — заявил Мелехин.

Он также добавил, что 18-летний бывший студент брал академический отпуск, но потом сам отчислился, так как не смог закрыть долги и не сдал переходные экзамены. При этом, перед отчислением студент восстановился на первый курс.

«Он поступил, у него были долги. Он не сдал переходные экзамены. Ему было дано время, чтобы он эти экзамены сдал, но к началу нового учебного года он этого не сделал. Он взял с сентября 2024 года академический отпуск. В январе текущего года он пришел в учреждение, в техникум, и восстановился на 1 курс, не сдав долги», — добавил Мелехин.

Ранее в Архангельске бывший студент напал на педагогов в техникуме. В результате он ранил ножом преподавателя русского языка и литературы, соцпедагога и другого студента. Позже он был задержан.