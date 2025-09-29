Найдена похищенная из Таиланда россиянка

В Мьянме нашли вывезенную обманом из Таиланда россиянку. Сейчас ведётся оформление документов для её экстрадиции в Россию.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на консульский отдел российского посольства в Мьянме.

Уточняется, что власти Мьянмы оказывают содействие в урегулировании проблемной ситуации.

Агентство отмечает, что россиянку вывезли неизвестные для работы в мошеннических кол-центрах.

28 сентября Telegram-канал Mash сообщал, что российская туристка из Читы приехала в Бангкок работать моделью. Объявление она нашла в Telegram-канале. Издание утверждает, что девушку «похитили» и «продали в рабство в Мьянму, где торгуют органами».

СМИ: Российскую туристку похитили в Таиланде и продали в рабство в Мьянму

Знакомая пострадавшей рассказала Mash, что россиянку увезли «в специальный лагерь на границе с Мьянмой», где людей заставляют заниматься мошенничеством, а тех, кто не выполняет указания «бьют плетью и грозят продать на органы».