Бывшему вице-губернатору Свердловской области стало плохо во время допроса

Бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову стало плохо во время допроса, связанного с подозрением в мошенничестве. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщили в адвокатской группе Lawguard.

— (В ГСУ — прим. «ВМ») вызвали скорую, (Чемезова — прим. «ВМ») госпитализируют, — передает заявление компании ТАСС.

Также стало известно, что Чемезов не признает вину в мошенничестве. Его задержали после того, как он явился к следователю по повестке. За несколько дней до этого чиновника освободили от занимаемой им должности.

15 сентября текущего года следователи выявили нарушения законодательства о противодействии коррупции в действиях чиновников правительства Свердловской области и регионального ГУП «Облкоммунэнерго». В связи с этим Генпрокуратура РФ подала в суд иск о конфискации имущества в пользу государства, связанного с «Корпорацией СТС». Ответчиками выступают бывший советник экс-главы корпорации РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса Артем Биков, бизнесмен Алексей Бобров, а также Чемезов и его бывшая жена.