В Москве задержали подругу Паши Техника

В Москве задержали подругу рэпера Паши Техника Юлию Финесс, настоящее имя которой Юлия Максимовская. В Сети девушка прославилась благодаря треш-контенту. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, Юлия в своих соцсетях публиковала контент, связанный с наркотиками* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность), в прямом эфире устраивала драки и снимала видео стрельбы в центре столицы. Кроме того, Финесс не скрывала свои отношения с несовершеннолетним. Она выставляла ролики с 14-летним школьником, при этом самой девушке 21 год.

Пользователи Сети отмечали, что Юлия пропагандирует аморальное поведение. А аудитория блогерши в основном состоит из детей и подростков.

К слову, это не первое задержании Финесс. Она неоднократно привлекалась к ответственности, а три года назад была фигурантом уголовного дела после нападения на сотрудников кафе.

