Осужденный на 12 лет за взятки генерал Оглоблин не станет обжаловать приговор

Александр Оглоблин, занимавший должность начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ, не станет обжаловать свой приговор. Его осудили на девять лет за получения взятки в размере 12 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщил адвокат Оглоблина Максим Довгань.

— Экс-начальник 1-го управления Главного управления связи (ГУС) вооруженных сил РФ Александр Оглоблин не будет обжаловать приговор, вынесенный ему в начале сентября 235-м гарнизонным военным судом, — передает «Коммерсантъ» со ссылкой на слова правозащитника.

Оглоблина сначала осудили на 4,5 года колонии за хищение 1,6 миллиарда. Его также лишили воинского звания. В начале сентября этого года Оглоблин услышал приговор по делу о получении взятки от завода «Телта». По данным СК, он получил деньги за общее покровительство при заключении контрактов на поставку устройств связи. Как Оглоблину удалось выйти из тюрьмы по первому уголовному делу — в материале «Вечерней Москвы».