Отдыхавшая в Таиланде туристка оскорбила секс-работниц и получила бутылкой по голове

Жительница Таиланда разбила голову путешественнице из Китая за оскорбление секс-работниц. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

28 сентября отдыхавшая в Паттайе 29-летняя туристка во время поездки с 53-летней таиландкой по имени Сакуну оскорбила при ней сотрудников сферы интимных услуг и местных баров. Затем, выходя из машины, китаянка попыталась пнуть женщину, за что получила от нее два удара бутылкой по голове.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и спасатели обработали кровоточащую рану девушки и доставили ее в больницу. Подозреваемую в разбое жительницу Паттайи задержали. На данный момент ведется расследование всех обстоятельств инцидента.

Ранее трансгендеры напали с ножом на туриста в Таиланде. Причиной конфликта стал отказ от интимных услуг.