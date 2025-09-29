Восьмилетний актер и его брат погибли при пожаре в Индии

Восьмилетний актер и его 16-летний брат погибли ночью в индийском городе Кота из-за пожара в квартире. Об этом пишет The Times of India.

Огонь вспыхнул примерно в 2 часа ночи в гостиной, где спали дети. Дым быстро заполнил помещение. Соседи попытались спасти их, но в итоге дети погибли, надышавшись угарным газом.

Известно, что старший брат собирался стать инженером, младший снимался на телевидении. Родителей в момент трагедии дома не было.

По просьбе семьи глаза обоих ребят пожертвовали на трансплантацию.

Полиция рассматривает короткое замыкание как возможную причину возгорания. Ведётся расследование.