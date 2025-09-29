Подростка из Чечни, за которого заступался Кадыров, осудили за драку в Москве

Пятеро подростков услышали приговор суда по делу об избиении прохожих в столице. Несовершеннолетних отправили за решетку на срок до 3,5 лет. Один из обвиняемых Муслим Мурдиев получил один год и 11 месяцев колонии. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по городу Москве.

— Приговором суда в зависимости от роли каждого им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от одного года 11 месяцев до 3,5 лет. Фигуранты взяты под стражу в зале суда, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Инцидент с избиением подростками похожих произошел в парке на Ходынском поле в Москве в 2023 году. Тогда группа несовершеннолетних умышленно инициировала конфликт на улице, который перерос в драку. Одним из нападавших был 14-летний Муслим Мурдиев. Подростков нашли и задержали, а позднее им предъявили обвинения.

Впоследствии за юного чеченца заступался глава республики Рамзан Кадыров. Он раскритиковал председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Кадыров заявил, что главы ведомств сидят не на своих местах и не понимают, что происходит в регионах, так как находятся у себя в кабинетах.