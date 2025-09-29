Соседи линчевали убийцу, который обезглавил пятилетнего малыша на глазах у матери

В индийском штате Мадхья-Прадеш 25-летний мужчина проник в дом семьи и напал на пятилетнего ребёнка. Он схватил острую лопату и несколько раз ударил мальчика, после чего обезглавил его, пишет People.

Мать ребёнка пыталась остановить нападавшего и получила травмы.

Крики женщины услышали соседи и бросились на помощь. Они начали избивать нападавшего, в результате чего он получил тяжёлые травмы. По дороге в больницу преступник скончался.

Полиция отмечает, что нападавший не имел связей с семьёй мальчика и, вероятно, страдал психическим расстройством. Его родители сообщили, что он ушел из дома несколько дней назад.