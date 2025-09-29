Смертельный салют пробил голову женщине прямо на свадьбе
В Хорватии за один вечер произошли два инцидента со стрельбой сигнальными ракетами во время свадебных церемоний. Один из них закончился трагически: женщина скончалась после попадания ракеты в голову. Правозащитники подняли вопрос о регулировании пиротехники.
В хорватской Далмации в течение одного дня два свадебных торжества были омрачены инцидентами с сигнальными ракетами. Первый случай произошел на площади Качича в Макарске. Согласно информации полиции, во время бракосочетания один из гостей запустил сигнальную ракету, которая ранила женщину-гостью. Пострадавшая получила серьезные травмы живота и была немедленно доставлена в клинический центр Сплита. К счастью, врачи смогли стабилизировать ее состояние, и жизни женщины ничего не угрожало. После этого инцидента полиция начала уголовное производство, уведомив о случившемся прокуратуру.
Однако менее чем через час произошла аналогичная трагедия, но уже в Шибенике. На улице Франьо Туджмана, недалеко от собора Святого Иакова, во время другой свадебной церемонии была выпущена сигнальная ракета, которая попала женщине в голову. Несмотря на то, что пострадавшую немедленно доставили в больницу общего профиля города, спасти ее не удалось: её травмы оказались несовместимыми с жизнью. Полиция оперативно отреагировала на инцидент, задержав 52-летнего мужчину, которого пригласили молодожёны. По неофициальным данным, именно он производил выстрел.
Министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович, комментируя произошедшее, подчеркнул, что использование сигнальных ракет требует специального разрешения и допустимо лишь в особых случаях, например, при спасении на море.
«Это серьезное злоупотребление и нарушение закона со стороны взрослого человека», — заявил министр.
Он также отметил, что подобные случаи происходили и ранее и полиции по борьбе с беспорядками уже приходилось вмешиваться в ситуацию на свадьбе в Сплите. При этом Божинович выразил сомнение в возможности контроля каждой свадьбы: «Мы не можем посылать полицию на каждое торжество. Это трудно понять».
В то же время министр анонсировал инициативу по ужесточению директивы ЕС относительно пиротехники, указав, что сейчас на рынке присутствуют устройства, которые не должны быть доступны гражданским лицам.
«Фейерверкам не место на свадьбах, это служит плохим примером для взрослых», — резюмировал Божинович.