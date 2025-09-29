Смертельный салют пробил голову женщине прямо на свадьбе

В Хорватии за один вечер произошли два инцидента со стрельбой сигнальными ракетами во время свадебных церемоний. Один из них закончился трагически: женщина скончалась после попадания ракеты в голову. Правозащитники подняли вопрос о регулировании пиротехники.

В хорватской Далмации в течение одного дня два свадебных торжества были омрачены инцидентами с сигнальными ракетами. Первый случай произошел на площади Качича в Макарске. Согласно информации полиции, во время бракосочетания один из гостей запустил сигнальную ракету, которая ранила женщину-гостью. Пострадавшая получила серьезные травмы живота и была немедленно доставлена в клинический центр Сплита. К счастью, врачи смогли стабилизировать ее состояние, и жизни женщины ничего не угрожало. После этого инцидента полиция начала уголовное производство, уведомив о случившемся прокуратуру.

Однако менее чем через час произошла аналогичная трагедия, но уже в Шибенике. На улице Франьо Туджмана, недалеко от собора Святого Иакова, во время другой свадебной церемонии была выпущена сигнальная ракета, которая попала женщине в голову. Несмотря на то, что пострадавшую немедленно доставили в больницу общего профиля города, спасти ее не удалось: её травмы оказались несовместимыми с жизнью. Полиция оперативно отреагировала на инцидент, задержав 52-летнего мужчину, которого пригласили молодожёны. По неофициальным данным, именно он производил выстрел.

Министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович, комментируя произошедшее, подчеркнул, что использование сигнальных ракет требует специального разрешения и допустимо лишь в особых случаях, например, при спасении на море.

«Это серьезное злоупотребление и нарушение закона со стороны взрослого человека», — заявил министр.

Он также отметил, что подобные случаи происходили и ранее и полиции по борьбе с беспорядками уже приходилось вмешиваться в ситуацию на свадьбе в Сплите. При этом Божинович выразил сомнение в возможности контроля каждой свадьбы: «Мы не можем посылать полицию на каждое торжество. Это трудно понять».

В то же время министр анонсировал инициативу по ужесточению директивы ЕС относительно пиротехники, указав, что сейчас на рынке присутствуют устройства, которые не должны быть доступны гражданским лицам.