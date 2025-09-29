Мать напавшего на архангельский техникум студента рассказала о сыне

Студент, напавший на архангельский техникум, скрыл своё отчисление от матери, заявив, что просто не хочет продолжать учёбу и забирает документы. Об этом рассказала его мать, пишет Baza.

Позже стало известно, что он не смог сдать экзамен, а последние месяцы проводил дома, в основном за компьютером.

По словам матери, у сына был серьёзный конфликт с другими студентами, из-за чего он не любил ходить в техникум. Парень был замкнутым и не имел друзей.

Другие студенты утверждают, что молодой человек ранее «репетировал» своё нападение в Майнкрафте, создав карту, имитирующую техникум и людей.

Нападавший был задержан другими учениками, с ним работают силовые органы. На него заведено уголовное дело.