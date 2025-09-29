Что известно о нападении на сотрудников колледжа в Архангельске

В Архангельске два сотрудника колледжа пострадали из-за нападения 18-летнего местного жителя, который, по предварительным данным, является бывшим студентом учебного заведения. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

Утром 29 сентября 18-летний житель Архангельска напал с ножом на сотрудников колледжа.Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении.По предварительной информации, ранее его отчислили из этого колледжа.

Пострадавшие

В результате пострадали два сотрудника колледжа.Пострадавших женщин госпитализировали.

Расследование

Региональными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений).На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.Проводится осмотр места происшествия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.