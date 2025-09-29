Что известно о нападении экс-студента на техникум в Архангельске

В понедельник, 29 сентября, в Архангельске молодой человек напал на педагогов в учебном заведении. Юноша ворвался в местный техникум, из которого его недавно отчислили. «Рамблер» собрал главные новости по данной теме к этому часу.

По данным Mash, на бывшем студенте были перчатки и маска. Молодой человек ранил ножом преподавателя русского языка и литературы, соцпедагога и другого студента. Специалисты диагностировали у каждого из них серьезные травмы. Как отмечает Telegram-канал, сначала нападающий ударил ножом преподавателя русского, а потом, когда убегал, его пыталась остановить соцпедагог, и он ее тоже пырнул ножом. Один студент архангельского техникума заметил странного парня в маске и перчатках в коридоре.

«Друзья прошли мимо, но вскоре услышали крики — парень с ножом накинулся на людей, его попытался остановить соцпедагог. Тогда студент ранил ее и попытался выбежать из техникума — на улице его догнали другие парни», — отметил канал.

Кроме того, сообщается, что студента ранее отчислили из этого техникума.

Работа российских следователей на месте нападения в техникуме попала на видео

Сегодня молодой человек почистил страницу в соцсетях, за два часа до нападения выложил фото с надписью «Отрицаю, защищаю, свергаю» (эта фраза стала известна после убийства гендиректора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, расстрелянного за повышение цен на лечение в США). Затем юноша взял нож и перчатки и пришел в техникум.

РИА Новости со ссылкой на СУСК по региону пишет, что юноша, отчисленный из колледжа, задержан за нападение с ножом на двух сотрудниц техникума в Архангельске, женщины госпитализированы.

«Возбуждено дело, на месте работает следственно-оперативная группа», — говорится в публикации.

По данным Mash, предварительно, третья жертва нападения на колледж в Архангельске — гардеробщик. Мужчина сидел на входе и одним из первых попытался остановить вооруженного ножом юношу. За это он получил удар, говорится в публикации.

Как пишет SHOT, рамок металлоискателя и охраны нет на входе в техникум. В беседе с Telegram-каналом студенты рассказали, что иногда на входе дежурит женщина, которая проверяет студенческие билеты, но часто она этого не делает. Этими двумя фактами сегодня воспользовался молодой человек.

«Он вошел в здание без студенческого, который он сдал после отчисления за неуспеваемость, и с ножом в рюкзаке. Документы у него на входе не спросили, а рамок металлоискателя попросту нет», — пишет канал.

SHOT отмечает, что бывшему студенту, который сегодня совершил нападение на техникум в Архангельске, грозит до 15 лет лишения свободы.

Также каналу стало известно, что в школе молодой человек вел себя нормально. В 9 классе он даже становился победителем в классах моделей ракет S3 и S9 в первенстве города Мирного по авиамодельному спорту.

При этом знакомые молодого человека рассказали SHOT, что в прошлом году, еще до отчисления, он в «Майнкрафте» построил здание, копирующее архитектуру техникума, и фигуры других студентов, которых он убивал. Свои игры в «Майнкрафт» юноша периодически транслировал в прямом эфире.

Канал пишет, что отец молодого человека — тренер-конструктор моделей ракет. В детстве ему удалось увлечь этим хобби сына, который в свое время достиг в этом неплохих успехов.

По данным Telegram-канала Baza, напавший на архангельский техникум скрыл свое отчисление — маме он сказал, что просто не хочет дальше там учиться и забирает документы. Позже выяснилось, что он не смог сдать экзамен, в последнее время молодой человек много времени проводил дома, в основном за компьютером.

Как рассказала каналу мама юноши, у него был серьезный конфликт в техникуме с другими студентами, поэтому он не любил туда ходить. Мальчик был скрытным, у него не было друзей.

Региональными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.