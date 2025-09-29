Очевидец рассказал подробности нападения на преподавателей техникума в Архангельске

Напавшего на преподавателей архангельского техникума студента остановили другие ученики, пишет Baza. Один из студентов рассказал подробности происшествия.

«Я с одногруппником услышал крики из коридора, обернулись — выбегает он (нападавший) в маске и в перчатках без пальцев, с ножом в руках. Пытается выбежать из техникума, дверь закрыта на шпингалет, его пинают в этот момент два человека, которые за ним бежали, — он отрывает шпингалет и убегает», — рассказал юноша.

По его словам, он с другими ребятами бросился за злоумышленником. Нападавший пытался выбежать из техникума и ранить других, но учащиеся сумели его остановить и скрутить.

В результате инцидента пострадали преподаватель по литературе, завуч и один из студентов — все с серьёзными травмами госпитализированы. Подозреваемый, ранее отчисленный из учебного заведения, задержан, на месте работают полиция и следственные органы.