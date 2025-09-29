«Попытка убийства»: какой срок может получить напавший на техникум в Архангельске

Бывшему студенту, который сегодня совершил нападение на техникум в Архангельске, грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает SHOT.

Сегодня Telegram-канал Mash сообщил, что в Архангельске молодой человек напал на педагогов в учебном заведении. Как отмечалось, юноша ворвался в местный техникум, из которого его недавно отчислили. При этом на бывшем студенте были перчатки и маска. Молодой человек ранил ножом преподавателя русского языка и литературы, соцпедагога и другого студента. Специалисты диагностировали у каждого из них серьезные травмы.

Telegram-канал SHOT пишет, что на 18-летнего нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Попытка убийства двух и более человек».