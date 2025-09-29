Россиянин ударил школьника о стену головой из-за игры в мяч

Житель Санкт-Петербурга ударил школьника о стену головой из-за игры в мяч во дворе дома на Фермском шоссе, передает 78.ru.

По сведениям российского издания, мужчина подошел к детям, которые во дворе пасовали друг другу мяч, и потребовал, чтобы те прекратили это делать. Когда учащиеся поинтересовались, какие правила они нарушили, мужчина не стал ничего комментировать.

Спустя некоторое время горожанин вернулся к детям. Он оттащил одного из школьников к стене и нанес удар.

Родители отвезли мальчика к врачам, у него зафиксировали сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей и многочисленные гематомы.

Отец школьника выяснил, что обидчик сына является жителем жилищного комплекса и бывшим офицером.

Ранее сообщалось, что в Токсово Ленинградской области мужчина избил подростков из-за громкой езды на мотоколяске.