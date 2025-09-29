Задержан бывший вице-губернатор российского региона

Lenta.ru

Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова задержали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Марию Кириллову.

Задержание производили следователи.

25 сентября губернатор Свердловской области Денис Паслер освободил Чемезова от должности вице-губернатора.

Известно, что Чемезов является ответчиком по иску Генпрокуратуры России о передаче государству компаний и имущества, связанных с «Корпорацией СТС». Ответчиками указаны 14 физических и 20 юридических лиц. Генпрокуратура призвала суд передать государству компании и имущество Чемезова.

До этого сам Чемезов заявлял, что его счета арестовали в связи с иском.