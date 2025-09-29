ФСБ показала кадры задержания женщины-повара за сотрудничество с разведкой Украины
ФСБ в понедельник, 29 сентября, показала кадры задержания женщины-повара в Севастополе за сотрудничество с военной разведкой Украины.
Там также уточнили, что разведывательные данные о местах дислокации и маршрутах передвижения личного состава и военной техники ВС РФ она отправляла украинской разведке через мессенджер WhatsApp*.
Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Подозреваемую заключили под стражу, передает ТАСС.
О задержании стало известно в этот же день. В ФСБ уточнили, что женщина собиралась отравить бойцов СВО. Также она направляла украинским разведчикам фотографии мест базирования кораблей Черноморского флота в Севастопольской бухте.
26 сентября силовики предотвратили готовившееся украинскими спецслужбами в ЛНР покушение на высокопоставленного военнослужащего Росгвардии. Задержанный собирался подложить бомбу под машину офицера.
*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.