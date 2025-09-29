Пьяные матери избили россиянку с дредами

В центре Тюмени пьяные женщины избили девушку. По словам пострадавшей Анастасии Аржиловской, ее ударили ногой в живот, сбили с ног, после чего ударили по голове и оттаскали за дреды, пишет 72.RU.

© Московский Комсомолец

Инцидент произошел ночью 27 сентября в сквере Отрядов мэра на улице Мельничной. Девушка возвращалась домой, когда услышала громкую музыку. По ее словам, шумели три женщины в возрасте около 40–50 лет, рядом с ними находились маленькие дети.

Анастасия утверждает, что одна из женщин танцевала на столе, рядом стояла бутылка водки. Девушка попросила сделать музыку тише, но в ответ получила оскорбления. Она вызвала полицию и начала снимать происходящее на телефон, после чего на нее напали.

У пострадавшей зафиксированы ушибы и ссадины, переломов и сотрясения не выявлено. Девушка написала заявление в полицию. Сейчас личности нападавших устанавливаются.