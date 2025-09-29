Два человека погибли из-за атаки БПЛА в Подмосковье

В результате ночной атаки беспилотников в Подмосковье погибли два человека, в том числе ребенок. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Минобороны сообщило об отражении атак 29 сентября. Силы ПВО сбили 78 беспилотников с 23:00 до 07:00. Больше всего дронов уничтожили над Брянской областью — 24. Над Белгородской областью сбили 21 дрон, над Воронежской и Смоленской — по девять. Над Калужской областью сбили семь беспилотников, над Московским регионом — четыре, над Орловской — три, над Курской — один. Всего за ночь перехватили 84 БПЛА, отметили в министерстве.

Атаки ВСУ: какие регионы России оказались под ударом к утру 29 сентября

По словам Воробьева, этой ночью силами ПВО сбито четыре беспилотника на территории Воскресенска и Коломны.

«К сожалению, в Воскресенске произошла трагедия: во время пожара в частном доме погибли два человека — 76-летняя женщина и ее 6-летний внук. Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы окажем всю необходимую помощь семье», — подчеркнул Воробьев.

Он уточнил, что в Воскресенске повреждены остекления и фасады нескольких домов, нарушено уличное освещение. Пострадавших, кроме одного случая, нет. На месте работают экстренные службы. Люди, которым нужно временное жилье, получат помощь и поддержку, заявил губернатор.