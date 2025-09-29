Раскрыт возможный поставщик смертельного суррогата в Ленобласть

Сотрудники полиции установили возможного поставщика смертельного суррогата в Ленинградскую область, из-за которого отравились 25 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, предполагаемый поставщик — коммерческая фирма из поселка Трубников Бор. Сейчас по адресу нахождения организации проходят обыски.

Новую вспышку смертельных отравлений зафиксировали в Ленобласти в конце сентября. Выяснилось, что ее причиной стал суррогатный алкоголь. По последним данным, от него пострадали 25 человек.

Ранее суд арестовал шестерых подозреваемых в отравлении людей. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 («Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц») УК РФ.