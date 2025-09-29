Киллер спустя 28 лет задержан в Сочи за убийство члена ОПГ

Правоохранительные органы задержали киллера, причастного к убийству члена организованной преступной группировки, которое было совершено 28 лет назад в Норильске. Как сообщили в региональном главке Следственного комитета, заказчик преступления нанял двух исполнителей для расправы над своим подчиненным. Причиной послужил конфликт между жертвой и племянником лидера ОПГ.

© Московский Комсомолец

Для осуществления убийства заказчик предоставил киллерам пистолеты ТТ, а также маски и камуфляжную форму. В ночь на 12 сентября 1997 года вооруженные мужчины ворвались в квартиру, где в тот момент находились другие участники преступной группировки, и застрелили свою цель.

Возобновление расследования по этому делу произошло в 2025 году. Следователям удалось найти лиц, располагавших информацией о произошедшем, и с их помощью выявить одного из непосредственных исполнителей. Им оказался 51-летний житель Сочи, который на момент убийства проживал в Норильске и активно участвовал в деятельности ОПГ. По установленным данным, заказчик преступления позднее погиб в одной из бандитских разборок, а второй киллер до сих пор находится в федеральном розыске.

Ранее сообщалось, что ранее судимый житель Кузбасса изнасиловал малолетнего ребенка сожительницы.